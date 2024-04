Corrupção na Câmara de Vereadores aponta desvio de R$ 1 milhão em Abaetetuba-Pará

(Foto: Divulgação/ PCPA)- A cidade de Abaetetuba, localizada na região nordeste do Pará, foi palco de mais um escândalo envolvendo corrupção política. Nesta terça-feira (23), a Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão na Câmara de Vereadores e em diversas propriedades, cumprindo 10 mandados no total.

A ação, denominada Operação Miriti, tem como alvo o vereador Regi Mota, do partido Republicano, e seus assessores. Eles são investigados por um esquema de corrupção que teria desviado mais de 1 milhão de reais em licitações irregulares ocorridas em 2019.

Os policiais prenderam um dos suspeitos e apreenderam uma série de documentos e equipamentos eletrônicos durante a operação. A investigação teve início após relatórios do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) apontarem diversas irregularidades nas licitações realizadas pela câmara municipal.

A corrupção, infelizmente, é um crime que afeta diretamente a maioria da população, pois significa dinheiro público desviado de áreas essenciais como saúde e educação. O desvio de recursos que poderiam ser investidos em serviços básicos prejudica toda a comunidade, principalmente os mais vulneráveis.

A defesa do vereador Regi Mota afirmou que todos os processos licitatórios citados nos relatórios foram protocolados corretamente neste ano, pelo contador da câmara, e que não houve irregularidades. No entanto, a operação da Polícia Civil busca esclarecer as suspeitas levantadas e responsabilizar os envolvidos, garantindo a transparência e a lisura na gestão dos recursos públicos.

Este caso em Abaetetuba é mais um exemplo alarmante da persistência da corrupção em nosso país e ressalta a necessidade de uma atuação eficaz das autoridades para combater esse crime e proteger os interesses da população.

