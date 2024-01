Botafogo anuncia zagueiro argentino Barboza, ex-Libertad, e pode ter nova defesa em 2024

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do zagueiro argentino Barboza, de 28 anos, que disputou as três últimas temporadas pelo Libertad, do Paraguai. O defensor assinou contrato que estabelece vínculo até dezembro de 2026 e se apresentou ao técnico Tiago Nunes no Espaço Lonier pra participar do primeiro dia de treinamentos de 2024, ao lado dos novos companheiros de clube.

Barboza foi revelado pelo River Plate e, ainda na Argentina, vestiu as camisas de Atlético Rafaela e Defensa y Justicia. Chegou ao Libertad em 2021 e conquistou quatro títulos paraguaios, três do Apertura e um do Clausura. Na última temporada, justamente aquela em que o time venceu tanto o campeonato de abertura quanto o de fechamento da temporada, o defensor foi um dos destaques e marcou seis gols.

O também argentino Victor Cuesta não se reapresentou nesta segunda e, embora não tenha destino definido, deve deixar o clube. Ele foi titular ao lado de Adryelson – agora jogador do Lyon -,durante a maior parte da temporada, mas virou alvo de críticas em meio à derrocada protagonizada pelo time no segundo turno do Brasileirão.

Além de Cuesta e de Adryelson, Philipe Sampaio é outro zagueiro que pode estar de saída, pois também não participou das atividades iniciais de temporada. Com as chegadas de Barboza e Lucas Halter, anunciado neste domingo, o clube carioca deve ter um novo setor defensivo em 2024.

O atual cenário, portanto, é de grande reformulação nas opções defensivas. Até por isso, antes de trazer Barboza, o Botafogo já havia anunciado Lucas Halter, destaque do Goiás em 2023 apesar da queda no Brasileirão. Em outras posições, anunciou o retorno do atacante Jeffinho, ex-Lyon, e o goleiro John, ex-Valladolid e que pertencia ao Santos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/11:47:35

