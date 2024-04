Botafogo atropela Juventude com goleada no Nilton Santos

Jogadores do Botafogo comemoram um dos gols da goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. | Vitor Silva/Botafogo FR

Alvinegro carioca domina partida com grande atuação e confirma 100% de aproveitamento em casa; Juventude sofre primeira derrota no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo protagonizou uma exibição dominante no domingo (21), no Estádio Nilton Santos, ao derrotar o Juventude por 5 a 1, conquistando sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Enquanto os visitantes sofreram sua primeira derrota na competição.

O início do jogo foi avassalador para o Alvinegro carioca, que marcou dois gols em menos de 10 minutos. Junior Santos e Tiquinho Soares foram os autores dos gols no primeiro tempo, aproveitando a falta de atenção da defesa adversária.

O Juventude tentou reagir, mas teve um jogador expulso ainda na primeira etapa, o que dificultou sua missão de buscar o resultado. Mesmo com a pressão do Botafogo na segunda etapa, Danilo Boza conseguiu descontar para o time visitante.

No entanto, o Botafogo continuou pressionando e marcou mais três gols na segunda etapa, com Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Montes, garantindo uma vitória convincente.

COLOCAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS

O resultado deixa o Botafogo com 100% de aproveitamento jogando em casa, somando agora 6 pontos no campeonato. Enquanto o Juventude permanece com 4 pontos, também sem ter vencido fora de casa.

Na próxima quarta-feira (24), o Botafogo volta a campo pela Libertadores, enfrentando o Universitário no Rio de Janeiro. Já o Juventude só joga pelo Campeonato Brasileiro no domingo seguinte (28), contra o Athletico no Alfredo Jaconi.

Fonte: ADOL CARAJÁS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/10:15:54

