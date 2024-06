Técnico da Seleção Brasileira pede demissão imediata

(Foto: Reprodução) – A torcida brasileira recebeu nesta quinta-feira (27) a notícia que técnico da Seleção pediu demissão imediata, deixando todos os dirigentes sem reação e agora a dura missão é encontrar um substituto. A situação aconteceu com a equipe brasileira feminina de basquete. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Com mudança de comando inesperada, a Seleção Feminina de Basquete está sem treinador pouco menos de dois meses antes do Pré-Qualificatório para a Copa do Mundo. José Neto pediu desligamento e entregou o cargo de técnico por causa da dispensa do preparador físico Diego Falcão, que aconteceu na na semana passada.

A dupla estava atuando na Seleção Feminina desde 2019 e interromperam o longo trabalho realizado. A decisão de dispensar o preparador físico aconteceu pela CBB após publicações nas redes sociais contra o aborto, pauta que está em alta no cenário político nas últimas semanas. Em comunicado, Neto explicou as razões da decisão.

“Diante dos últimos acontecimentos envolvendo o preparador físico Diego Falcão, profissional com quem trabalho há 17 anos e sempre escolhi para estar comigo nos últimos clubes e seleções em que fui o treinador; também seguindo os princípios e valores da minha fé, da qual devo tudo o que sou e tenho, quero comunicar que hoje deixo meu cargo de treinador da seleção brasileira feminina de basquete.”, escreveu José Neto.

Também em comunicado a CBB explicou que recebeu nesta quinta (27) o comunicado de desligamento do treinador. “A Confederação Brasileira de Basketball informa que nesta quinta, 27 de junho, recebeu do treinador José Neto o seu pedido de desligamento do projeto da Seleção feminina adulta de basquete. E que aceitou a solicitação de encerramento da parceria.”, disse a entidade em nota.

