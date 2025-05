Botafogo quebra jejum de 80 dias, vence com gol no fim e respira

Cuiabano garantiu a vitória do Fogão | Divulgação/Instagram @botafog

Botafogo estava há 80 dias sem marcar gols fora de casa.

O Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 1 na noite desta terça-feira (06), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado garantiu três pontos e, além disso, encerrou um jejum de 80 dias sem gols fora de casa.

Vitinho e Cuiabano foram os responsáveis por balançar as redes para o Botafogo, enquanto Aponte diminuiu. Antes disso, o último gol do time como visitante havia sido no dia 15 de fevereiro, contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

Com o resultado, o time carioca tem seis pontos, na terceira posição do grupo A. Um tropeço complicaria a situação do atual campeão do torneio. Este foi o último jogo do Botafogo fora do Estádio Nilton Santos na fase de grupos da Libertadores. O clube volta a campo no dia 14, contra o Estudiantes, e encerra sua participação nesta etapa no dia 27, diante da Universidad de Chile.

COMO FOI O JOGO

Sob chuva, os primeiros minutos da partida foram de ritmo lento, com poucas chances e forte marcação dos dois lados. O Botafogo manteve maior posse de bola, enquanto o Carabobo apostava em escapadas pontuais, mas sem criar perigo real.

O Botafogo abriu o placar após uma falha do goleiro Bruera, que tentou encaixar um chute de Cuiabano, mas soltou a bola. Na sobra, Vitinho apareceu bem e mandou para o fundo do gol.

O início do segundo tempo mostrou um Botafogo sonolento, que demorou a se encontrar em campo. Aproveitando o momento, o Carabobo apostou nas jogadas rápidas e passou a pressionar mais a defesa do clube visitante.

Apesar de ter maior posse de bola, o time venezuelano teve dificuldades para criar chances reais de gol, mas conseguiu o empate em uma jogada de escanteio, com Aponte balançando a rede. Nos minutos finais, Cuiabano acertou um bom chute para garantir a vitória do Botafogo.

CARABOBO

Bruera; Guaramato, Rodríguez, Aponte e Pernía; Pérez (Carlos Ramos), Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortolero (Londoño). Técnico: Alfarabi Romero.

BOTAFOGO

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Allan); Marlon Freitas (Nathan Fernandes), Gregore e Cuiabano; Jeffinho (Elias Manoel), Rwan Cruz (Artur) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Local: Estádio Misael Delgado, na Venezuela

Árbitro: Carlos Paul Benítez Achar (Paraguai)

Assistentes: Milciades Saldivar F. (Paraguai) e Eduardo Britos M. (Paraguai)

VAR: Franklin Andrés Congo Viteri (Equador)

Gols: 21′-1° Vitinho (BOT)

Cartões amarelos: Rwan Cruz (BOT), David Ricardo (BOT)

Fonte: Italo Campos/Folhapress

