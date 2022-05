Atlético-MG bate o Del Valle com dois de Hulk e avança de fase na Libertadores

O Atlético-MG está classificado para o mata-mata da Libertadores. Nesta quinta-feira, o time venceu o Independiente Del Valle-EQU por 3 a 1, com dois gols de Hulk. Os visitantes chegaram a descontar, porém Sávio marcou um golaço já nos minutos e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Atlético-MG chega aos 11 pontos e só pode ser alcançado por um time, o Tolima. Assim, a equipe garante vaga na próxima fase da competição. Já o Independiente Del Valle precisa vencer o já eliminado América-MG na próxima rodada e torcer contra o Tolima.

Agora, o Galo passa a focar na terceira fase da Copa do Brasil. No domingo, às 19 horas (de Brasília), o time encara o Brasiliense fora de casa pelo jogo da volta. Os mineiros têm vantagem de três gols no agregado.

O jogo – Jogando em casa, o Atlético-MG precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Em jogada construída desde a defesa, com velocidade, Allan acionou Hulk dentro da área. O camisa 7 apareceu no meio dos zagueiros e só precisou cutucar para tirar do goleiro e balançar as redes.

Assim, o gol logo no começo do jogo movimentou os dois times. Com isso, as chances de ataque começaram a aparecer para os dois lados. Aos 14 minutos, Bauman acertou o travessão, enquanto o Galo chegou perto com duas investidas de Hulk, mas sem finalizações de perigo.

Aos 28 minutos, o time da casa quase ampliou com Nacho Fernández, que chutou duas vezes dentro da área, mas parou em Moisés Ramírez. O time equatoriano conseguiu levar perigo ao Atlético-MG, principalmente em jogadas pelas pontos. Contudo, o placar não sofreu novas alterações no primeiro tempo.

A segunda etapa começou semelhante à primeira. Com apenas 10 minutos de bola rolando, o Hulk marcou um belo gol após jogada inicada na defesa. Dessa vez, Nathan fez lançamento na medida e o atacante saiu cara a cara com o goleiro. Hulk esperou o goleiro se definir e bateu de cavadinha para marcar o segundo do Atlético-MG.

O Galo, apesar da vontade, seguiu no campo de ataque, criando as principais chances da partida. O time da casa criou bem com Hulk e Ademir, além de grande oportunidade perdida por Guga. A partida, no entanto, ficou mais morna.

A partida, porém, teve mais um gol. O Independiente Del Valle diminuiu aos 36 minutos do segundo tempo. Vargas recebeu na área, dominou e bateu para o gol de Rafael. Assim, os visitantes se lançaram ao ataque no fim.

Porém, a reação morreu. Nos acréscimos, Sávio recebeu a bola na ponta esquerda e cortou para dentro. De canhota, o garoto acertou um belo chute e marcou um golaço para fechar o placar.

Assim, o Galo confirmou a vitória. Dessa forma, o time garante a classificação para o mata-mata com uma rodada de antecedência. Do outro lado, porém, o Del Valle segue vivo. O time, porém, vê a classificação como uma missão dificíl.

