Botijão de gás teve novo aumento de preços no Pará

Regiane (acima) e Mariana (abaixo) gastam cada vez mais com o gás para manter venda de comidas | Foto:Reprodução

Segundo a ANP, mesmo com redução nos valores para as distribuidoras pela Petrobras, o produto de 13 kg está custando, em média R$ 121 no Estado, o que preocupa comerciantes

O preço do gás de cozinha no Pará teve aumento em uma semana. Entre os dias 4 e 10 de setembro, o paraense gastava em média R$120,53 pra comprar o botijão de gás de 13 quilos.

Agora, recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP) indica que este valor aumentou para R$ 121, 20.

O reajuste acabou surpreendendo os consumidores, que esperavam uma queda de preço após a Petrobras ter anunciado, na última semana, um novo corte de 4,7% no preço do gás de cozinha para as distribuidoras. O preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP) passou de R$4,23 para R$ 4,03 o quilo e o novo preço médio do botijão ficaria em R$ 52,34.

VENDAS

Segundo uma pesquisa realizada em 155 pontos de venda entre os dias 11 e 17 de setembro, o preço do gás chega a ser cobrado até R$ 150,00. O aumento no preço do gás de cozinha tem diminuído o faturamento de restaurantes e barracas de comida típica na capital paraense.

Para Regiane Teles, 39 anos, dona de uma barraca de comidas típicas há 11 anos na Avenida Nazaré, o preço do gás está absurdamente caro. “Eu gasto dois botijões de gás por semana, um para casa e outro aqui para a venda. Estou comprando a R$ 120,00 o gás.

Estou tentando segurar os valores por conta das vendas estarem fracas ultimamente, quase não estou tirando lucro com o valor que está o gás de cozinha, tenho um filho pequeno. Estou esperançosa que o cenário melhore com a semana do Círio e as vendas aumentem”, relata.

No caso de Mariana Silva, 40, também proprietária de uma barraca de comidas típicas, ela trabalha no ponto com a família há mais de 40 anos e diz que talvez tenha que ajustar os valores dos produtos por conta do preço do gás.

“Talvez eu precise aumentar os valores dos produtos por conta dos gastos. Compramos um botijão de gás na terça e um no domingo. As vendas estão melhorando com a chegada do Círio, mas o preço do gás faz com que a nossa margem de lucro seja muito baixa”, comenta. (Com informações de Trayce Melo/Diário do Pará).

Jornal Folha do Progresso em 22/09/2022/

