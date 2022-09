Pagamento do 13º salário é confirmado pelo INSS

É possível consultar os valores a receber pelo aplicativo Meu INSS | (Foto:Reprodução).

O cronograma para mais de 31 milhões de segurados leva em consideração o digito final do NIS e o valor pago. Saiba mais

O pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi antecipado pelo governo federal. Os beneficiários irão receber os valores no fim do ano e em cota única.

O cronograma de pagamentos para mais de 31 milhões de segurados leva em consideração o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Tem direito às parcelas do 13º do INSS, os segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Dependendo da data a ser informada posteriormente, a transferência ocorrerá no calendário de novembro. Cerca de 36 milhões de brasileiros recebem pensões, aposentadorias e outros auxílios do INSS. Por outro lado, os cidadãos abrangidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Renda Mensal Vitalícia (RMV) não têm direito ao 13º salário. A razão é que esses programas são de ajuda, não de seguridade social.

A consulta aos valores e calendário pode ser realizada no aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS. Para aqueles que não possuem acesso à internet, podem realizar a consulta ligando para a Central de Atendimento do INSS, no número 135, de segunda-feira a sábado, das 7h até às 22h, no horário de Brasília.

Como aconteceu anteriormente, o INSS irá pagar o décimo terceiro salário dentro do calendário comum do benefício. Veja todas as datas para quem recebe um ou mais de um salário mínimo. (Com informação da JC CONCURSOS ).

Calendário

Pagamento do décimo terceiro do INSS

Recebe um salário mínimo

Benefício final 1 – 24 de novembro;

Benefício final 2 – 25 de novembro;

Benefício final 3 – 28 de novembro;

Benefício final 4 – 29 de novembro;

Benefício final 5 – 30 de novembro;

Benefício final 6 – 1 de dezembro;

Benefício final 7 – 2 de dezembro;

Benefício final 8 – 5 de dezembro;

Benefício final 9 – 6 de dezembro;

Benefício final 0 – 7 de dezembro.

Recebe mais de um salário

Benefício final 1 e 6 – 1 de dezembro;

Benefício final 2 e 7 – 2 de dezembro;

Benefício final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Benefício final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Benefício final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Jornal Folha do Progresso em 22/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...