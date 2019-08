Acusados por roubo de banco em Augusto Correa são presos pela Polícia Civil

(Foto:Reprodução)-Dupla foi detida no mesmo município onde cometeram o crime, com um deles sendo ferido ao reagir à prisão

Anderson Luiz Barros da Silva, de 27 Anos e Celson Pascoal Raiol dos Santos, de 51 anos foram presos nesta quinta-feira (08) por uma equipe de policiais que investigava o furto com arrombamento contra o Banco Bradesco da cidade de Augusto Correa. O crime foi na madrugada do último dia 3 de agosto de 2019, com os dois criminosos sendo presos no mesmo município do nordeste paraense.

No decorrer das diligências, levantou-se informação de que Anderson Luís estava se preparando para novas ações criminosas. O grupo também foi responsável pelo ataque ao prédio da Secretaria da Fazenda (SEFA) em Belém, em junho deste ano. A ação que resultou na prisão dos dois foi realizada por policiais sob comando do delegado Fausto Bulcão, titular da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), ambas vinculadas a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Segundo o delegado Fausto, no decorrer da ação, os policiais encontraram Anderson e ele reagiu, realizando um disparo de arma de fogo, o que provocou a troca de tiros onde o acusado foi baleado no braço e, logo em seguida, preso, depois de receber atendimento médico.

Segundo o delegado, com Anderson foi apreendido um revolver calibre 38, de propriedade da empresa de segurança Sergurpro, subtraído da agência do Bradesco de Augusto Correa, com quatro munições do mesmo calibre. Um carro modelo Honda Fit, com registro de roubo, também foi apreendido, e segundo o preso, o veículo lhe repassado através de outro membro do grupo, Celson Pascoal Raiol dos Santos, conhecido como “Velho Pascoal”.

Diante disso, as equipes de policiais deram continuidade na ação, identificando Celson Pascoal, que confessou também ter participado do roubo contra a agência bancária. Os acusados foram apresentados na delegacia e autuados por porte ilegal de ama de fogo, receptação e associação criminosa.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...