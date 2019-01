BR-163-Viatura da PM bate na traseira de caminhão em Novo Progresso

“Pista estava com nuvem de poeira e o caminhão parado na rodovia sem sinalização”



Uma Viatura da Policia Militar de Novo Progresso, colidiu na traseira de um caminhão momento que se deslocava para atender ocorrência na comunidade de Riozinho das Arraias, ela percorria o trajeto na rodovia BR-163 com destino de 80 km até comunidade.

O acidente aconteceu as 00h01mn desta segunda-feira(02) e o acidente aconteceu no trecho sem pavimentação da rodovia a viatura acabou por colidir com a traseira de um caminhão que estava parado na rodovia com muita poeira e sem sinalização. Na viatura estava o motorista e mais dois Policiais Militar, ninguém se feriu.

O impacto da batida produziu danos de grande monta na parte frontal da viatura “7704” , por sorte os policias saíram ilesos.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

