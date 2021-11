Preso um dos suspeitos de furtar relojoaria em Novo Progresso

A relojoaria do Irmão Relojoeiro, situada na rua 15 de novembro teve 15 relógios furtados, no dia 23 para o dia 24 de outubro em Novo Progresso.

A polícia estava investigando o caso e recebeu denúncias que o vulgo Leozinho (Jardeson A. S. S.) e Fábio S. P. estariam vendendo alguns relógios, furtados de uma loja no bairro Santa Luzia. Leozinho já vinha sendo denunciado, anonimamente, sobre tal venda de relógios, e estava ocorrendo na área do Peixotinho, não obstante, as guarnições não conseguiram flagrar tal fato.

Nesta terça-feira, 2 de novembro de 2021, por volta das 02h: 00, na rua dos Lírios, bairro Tom da Alegria-3, ambos supracitados foram abordados e no momento da busca pessoal, foi encontrado, no bolso de Fábio, um relógio de marca Magnum, cor dourada, com o mesmo número de série (MA31355) de um dos relógios furtados.

Perguntado a Fábio sobre a origem do relógio, ele afirmou que comprou do Leozinho, mas sua versão não convenceu os militares, pois entrou em contradição nos preços que disse que pagou. Já Leozinho disse que os dois participaram do furto.

No momento da voz de prisão e algemamento, ambos tentaram fugir, sendo que Fábio conseguiu ser neutralizado através do uso da força, porém o Leozinho conseguiu fugir.

Fábio foi conduzido para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações da PM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...