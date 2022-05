Bragantino e Atlético-MG ficam no empate e seguem com campanhas parecidas no Brasileirão

Tudo igual entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Na noite desta quarta-feira, as equipes se enfrentaram em partida adiantada da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, terminou empatado em 1 a 1.

Com o resultado, as equipes seguem com campanhas muito parecidas. O Bragantino é quinto colocado, com nove pontos somados em seis rodadas até aqui. Logo abaixo, em sexto, vem o Atlético-MG, com os mesmos nove, mas atrás pelo saldo de gols inferior.

O próximo compromisso das equipes será, mais uma vez, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG terá pela frente duelo contra o xará Atlético-GO, em seus domínios. A bola rola às 19h (de Brasília) deste sábado. Já o Red Bull Bragantino se prepara para encarar o Palmeiras, no Allianz Parque, também no sábado, mas às 16h30.

O jogo – O primeiro tempo foi muito aberto e equilibrado, com chances de gols para ambos os lados. Primeiro, o Galo chegou com perigo em cabeceio de Sasha, que foi para fora. Em seguida, o Massa Buta respondeu com a bola na rede.

Léo Ortiz armou Artur pela ponta direita. Com a bola, o camisa 7 do Bragantino limpou a marcação e cruzou para Ytalo, entre a zaga atleticana, tocar para o barbante, encobrindo o goleiro Éverson.

O Atlético-MG, após o gol, passou a pressionar seu adversário e chegou a ter um pênalti marcado, com expulsão de Léo Ortiz. Porém, depois análise do VAR, foi marcado impedimento no lance que originou a jogada.

Na segunda etapa, o jogo continuou movimentado, mas, desta vez, foi o Atlético-MG quem balançou as redes. Em cobrança de falta na entrada da área, Nacho Fernández bateu com muita categoria e surpreendeu o goleiro Cleiton, que ficou parado. Um belo gol.

Nos minutos seguintes, a equipe visitante foi superior e criou mais oportunidades, mas não conseguiu a virada. O placar permaneceu o mesmo até o último apito: Red Bull Bragantino um, Atlético-MG também um.

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/08:46:23

