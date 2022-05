Com dois gols no primeiro tempo, Corinthians anula Portuguesa-RJ e avança na Copa do Brasil

O Corinthians jogou com tranquilidade na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e conseguiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer a zebra Portuguesa-RJ por 2 a 0, com dois gols marcados na primeira etapa – na ida, o placar havia sido 1 a 1. A próxima fase da competição, ainda a ser sorteada pela CBF, acontecerá entre entre os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta).

Na primeira e segunda fase, a Lusa carioca deixou para trás CRB e Sampaio Corrêa, considerados favoritos. Além de ter sido a zebra, também tem o animal como mascote – a expressão “deu zebra”, inclusive, surgiu em uma vitória da equipe diante do Vasco, em 1964, pelo então técnico Gentil Cardoso, em alusão ao jogo do bicho.

O primeiro tempo foi bastante tranquilo, com o placar construído já aos 31 minutos – Júnior Moraes balançou as redes aos sete (seu primeiro tento com a camisa do clube) e Giuliano, após a assistência, fez o seu depois, consagrando-se como um dos melhores na partida. Na etapa complementar, apesar da insistência ofensiva, o resultado foi apenas administrado,

Esquecendo um pouco a Copa do Brasil, o Corinthians tem dois compromissos importantes na sequência: primeiro contra o Internacional, no sábado, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela sexta rodada do Brasileirão. Já na terça, às 21h30 (de Brasília), visita o Boca Juniors, na Bombonera, pela Libertadores.

O jogo – Pressionando, o Corinthians teve a primeira chance logo aos três minutos, quando teve uma falta sofrida por Giuliano em frente à pequena área. Na cobrança, Maycon mandou na barreira.

Pouco depois, Piton arremessou o lateral direto na área e Giuliano tentou uma bicicleta, mas a bola ficou mascada para Júnior Moraes, que tirou do goleiro e chutou, para abrir o marcador. Foi o primeiro gol dele com a camisa do clube.

O Timão seguiu indo para cima, tendo mais duas chances no ataque, sendo que as bolas iriam para dentro do gol em chutes contra. Aos 16, Gustavo Silva ganhou pela direita e, no chute, a bola foi para fora, mas quase raspando na trave. Dez minutos depois, Adson partiu pelo mesmo lado e foi derrubado, em nova falta na entrada da área.

Sempre melhor, os donos da casa ampliaram o marcador aos 31 minutos, quando Roni dominou e passou para Adson, que enfiou embaixo das pernas do marcador para Gustavo Silva. O atacante cruzou e Giuliano apareceu sozinho para fazer o seu.

Após sentir uma dor muscular, Cássio precisou ser substituído por Ivan. Na sequência, o Alvinegro novamente chegou ao campo de ataque e quase fez o terceiro, em belo lance entre Adson e Júnior Moraes.

No retorno do intervalo, o Corinthians entrou com Cantillo no lugar de Maycon e Geovane no de Júnior Moraes, que havia sentido no primeiro tempo. A equipe trocou bastante a bola no campo de ataque, tentando encontrar espaços em uma defesa que buscava não tomar mais gols e encontrar um contra-ataque certeiro.

Aos dez, Roni pegou a sobra de uma bola e conseguiu chutar para o gol, mas ela acabou desviada para fora. Ele chutaria minutos depois novamente, mas muito longe do gol. Do outro lado, porém, a Lusa nem sequer levava perigo às traves de Ivan, que mal tocou na bola.

O jogo deu uma esfriada, mesmo com o Corinthians tentando chegar, ainda que sem tanta força, ao gol novamente. Nenhuma grande jogada surgiu, e o placar terminou 2 a 0 na Neo Química Arena.

(As informações são do Gazeta Esportiva – foto: Rodrigo Coca/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/08:40:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...