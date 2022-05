Fluminense derrota o Vila Nova e se classifica na Copa do Brasil

O Fluminense avançou às oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os tricolores vencerem por 2 a 0 o Vila Nova, no Serra Dourada.

Os cariocas começaram melhor o jogo e abriram o placar com Cano, no primeiro tempo. Já na etapa final, Luiz Henrique ampliou para o Fluminense.

O Fluminense volta a focar no Campeonato Brasileiro. No sábado, os tricolores recebem o Athletico-PR, em Volta Redonda.

O jogo – O Fluminense começou assustando logo com um minuto. Cano foi lançado na área, mas finalizou pela linha de fundo na saída do goleiro. O Vila Nova respondeu em seguida, com Matheuzinho. Só que aos nove, os tricolores abriram o placar no Serra Dourada. Após cobrança de escanteio, Nino escorou e Cano apareceu para cabecear colocado, sem chance para Georgemy.

O revés fez o Vila Nova aumentar a intensidade no ataque. Os donos da casa passaram a pressionar o Fluminense em busca do empate. Os goianos tiveram chances de empatar, mas pararam nas boas defesas de Fábio. Depois, Ralf aproveitou falta cobrada na área, mas cabeceou para fora.

Nos minutos finais, o Fluminense conseguiu melhorar a marcação e impediu as boas jogadas do Vila Nova. Com isso, os cariocas mantiveram a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou melhor e assustou em duas oportunidades. Só que o Fluminense respondeu, com Cano.

O confronto ficou aberto, com as duas equipes em busca do ataque. O Fluminense foi mais competente e chegou ao segundo gol aos 21 minutos. Em avanço rápido, Luiz Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O novo revés foi sentido pelo Vila Nova. Mesmo assim, os goianos mantiveram a postura ofensiva. O Fluminense passou a administrar o resultado para sair de campo com a classificação de Goiânia. (As informações são do Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

12/05/2022

