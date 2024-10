Brasil derrota Colômbia e encerra série de amistosos no Espírito Santo

Gio Queiroz gol Brasil Colômbia amistoso seleção feminina (Foto: Livia Villas Boas/CBF)

Isa Hass, Gio Queiroz e Adriana sacramentam vitória da Seleção em Cariacica; com uma pintura, Linda Caicedo marca gol de honra das colombianas.

O Brasil venceu a Colômbia, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, no estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo, em partida amistosa. Isa Hass, Gio Queiroz e Adriana sacramentaram a vitória da seleção brasileira. Linda Caicedo descontou para as colombianas.

1º TEMPO

O Brasil teve domínio na primeira etapa. A Seleção teve mais a posse da bola e criou mais oportunidades de perigo. Adriana, Duda Sampaio, Bia Menezes e Gio Queiroz conseguiam armar jogadas pelo meio e pelas laterais. E através da bola parada, o Brasil abriu o placar. Após cruzamento para dentro da área, Isa Hass subiu mais alto que a marcação e marcou o primeiro. A Seleção ampliou sua vantagem no final do primeiro, depois de Gio Queiroz receber passe em profundidade e chutar na saída de Tápia. Por sua vez, a Colômbia não conseguiu levar perigo.

2° TEMPO

No segundo tempo, o Brasil não conseguiu repetir o desempenho do primeiro. Com isso, a Colômbia começou a criar mais oportunidades de perigo. A chuva forte que caiu durante a etapa final do jogo fez com que a partida sofresse uma diminuição no nível técnico. As colombianas chegaram ensaiar uma reação após o golaço de Linda Caicedo. Porém, na sequência, de pênalti, Adriana marcou o terceiro e sacramentou a vitória da seleção brasileira.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Na última data Fifa do ano, o Brasil vai encarar a Austrália em duas oportunidades. O primeiro jogo vai ocorrer no dia 28 de novembro, e o segundo no dia 1º de dezembro. Ambas as partidas serão em solo australiano.

Fonte: GE Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/07:50:09

