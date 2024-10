Botafogo perde para Peñarol em jogaço nervoso, mas vai à final inédita

Foto: Reprodução | Alex Telles e Savarino incomodam. Depois do abafa uruguaio, o Botafogo saiu para o jogo e, se aproveitando do excesso de vontade do adversário, deu sua primeira finalização aos 21 minutos: Alex Telles, em cobrança de falta quase que da intermediária, assustou e errou, por pouco, o alvo. Pouco depois, Savarino arriscou e também ficou no quase.

Báez faz golaço. Os donos da casa voltaram a martelar a meta carioca e abriram o placar em um lance produzido por seus dois meias. Leo Fernández acionou Báez, que abriu espaço, ajeitou para a perna direita e acertou o ângulo de John, que chegou a tocar, sem sucesso, na bola: 1 a 0.

Trapalhada quase piora cenário. O gol ampliou a pressão do Peñarol, que quase ampliou logo depois com uma lambança da zaga brasileira: Pérez completou escanteio pela direita ao cabecear na trave e, no rebote, Danilo Barbosa deu um bico e atingiu o peito de Marlon Freitas — a bola espirrou e passou rente à trave, para alívio botafoguense.

Clima quente. Os minutos finais do 1° tempo ficaram marcados, depois de vários ensaios, por um clima tenso entre os jogadores. A confusão começou quando Cristóforo, reserva dos mandantes, trombou com Matheus Martins assim que a bola saiu pela lateral. O atacante não demorou para “responder”, deu dois fortes carrinhos e tomou cartão amarelo.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/08:19:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...