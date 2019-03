Brasil e China estendem validade de visto de turismo e negócios

Entre eles, foi firmada parceria entre as federações de futebol dos dois países para treinamento por brasileiros de técnicos chineses. Os dois presidentes também assinaram acordo para que produções cinematográficas com a participação dos dois países não entrem na cota de filmes estrangeiros no país asiático.

A medida, que entrará em vigor a partir de outubro, foi assinada durante visita oficial do presidente Michel Temer a Pequim, durante encontro bilateral com o presidente Xi Jinping.

