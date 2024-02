Brasil, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão formam aliança para combater aquecimento global

Marina Silva destaca a importância da transição energética proposta pelo Balanço Global do Acordo de Paris – (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Intenção é eliminar gradualmente os combustíveis fósseis na matriz energética e triplicar a capacidade de energia renovável até 2030.

Uma parceria inédita foi estabelecida entre o Brasil, os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão, visando a conter os efeitos do aquecimento global. Apelidada de “troika” (trio), a aliança foi concretizada por meio da cooperação entre a presidência da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-28) e suas duas sucessoras.

Na cerimônia que formalizou essa parceria, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enfatizou a importância da transição energética proposta pelo Balanço Global do Acordo de Paris. Ela salientou a necessidade de manter o aquecimento global abaixo da marca de 1,5 grau Celsius (ºC).

Marina destacou que o esforço conjunto dos três países, iniciado em Dubai, resultará na reorientação de investimentos e políticas públicas. O objetivo é eliminar gradualmente os combustíveis fósseis na matriz energética e triplicar a capacidade de energia renovável até 2030.

A ministra alertou para os riscos caso essas ações não sejam cumpridas, mencionando a interferência irreversível das atividades humanas no clima global. Ela ressaltou que a velocidade com que essas decisões serão implementadas será crucial, sendo os três países julgados por sua eficácia na transformação das decisões da COP 28 em ações concretas.

Nos últimos anos, a ONU, por meio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), tem advertido sobre a ineficácia das medidas internacionais e dos planos apresentados pelas nações para reverter o impacto das emissões de gases do efeito estufa. Essas preocupações pautaram as discussões dos 198 países signatários participantes da COP 28, desde Dubai.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/17:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...