Troca no Turismo deve ocorrer após viagem de Lula à Europa; paraense Celso Sabino é o mais cotado

A mudança no Ministério do Turismo deverá ser sacramentada após um encontro que Lula pretende fazer com os líderes do União Brasil na Câmara (Foto:Marcelo Camargo/ Agência Brasil (Lula)/ Divulgação/ Câmara dos Deputados (Sabino).

Nomeação do deputado após a viagem presidencial foi sinalizada pelo próprio Lula

O deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) deve ser nomeado Ministro do Turismo no lugar de Daniela Carneiro após a viagem presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Europa, na próxima semana. A mudança teria sido sinalizada pelo próprio presidente a Sabino, conforme informação divulgada pela CNN, citando fontes do Palácio do Planalto. Os dois conversaram reservadamente em Belém, no último sábado (17) e a conversa foi acompanhada também pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

A mudança no Ministério do Turismo deverá ser sacramentada após um encontro que Lula pretende fazer com os líderes do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e no Senado, Davi Alcolumbre (AP). Ainda de acordo com interlocutores de Lula ouvidos pela CNN, a expectativa do governo é de que a atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, peça para sair antes de ser demitida.

Durante a conversa em Belém, Sabino teria informado a Lula que, na condição de ministro, ajudaria na governabilidade e na garantia ao governo de votos da bancada do União Brasil na Câmara.

