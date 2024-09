Brasil goleia a Croácia e garante classificação na Copa do Mundo de Futsal

Pito, da seleção brasileira, comemora gol contra Croácia na Copa do Mundo de Futsal — Foto: Getty Images

Seleção brasileira venceu por 8 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B; decisão do 1º lugar será na sexta-feira contra a Tailândia

Mais um jogo, mais uma goleada! Nesta terça-feira, o Brasil venceu a Croácia por 8 a 1 pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futsal, no Uzbequistão. Com gols de Pito, Dyego, Neguinho, Marlon, Marcel, Arthur e Rafa, a seleção brasileira garantiu a vaga no mata-mata da competição; os croatas marcaram com Marinovic. Às 9h30 de sexta-feira, o Brasil decide a liderança do grupo com a Tailândia.

A partida começou com uma boa defesa da Croácia, que não permitiu a criação de chances perigosas pelo Brasil. Primic, goleiro da seleção europeia, não teve muito trabalho com as finalizações brasileiras, a maioria delas para fora.

Com 13 minutos de partida, Pito bateu de perna direita para o fundo do gol e abriu o placar para o Brasil, mas o empate não demorou muito para retornar ao placar. Marinovic recebeu lançamento de Kustura e chutou de cavadinha no canto direito do goleiro Willian para deixar tudo igual.

Ainda no primeiro tempo, Kuraja foi expulso por cotovelada em Dyego. Na cobrança do tiro livre direto, o capitão do Brasil não deu chances para o goleiro e colocou a seleção na frente do placar mais uma vez. Pouco depois, Marcel roubou a bola de Jurlina e finalizou de chapa no canto esquerdo para fazer o terceiro. Ainda antes do fim, Neguinho ampliou quase sem ângulo para o 4 a 1.

Na chegada do segundo tempo, o Brasil seguiu na pressão contra os croatas. Aos três minutos da etapa final, Marlon recebeu sozinho e teve espaço e tranquilidade para encontrar Marcel, que finalizou no gol de Baskovic. Logo depois, Pito fez mais um para a sua conta. Em belo drible, o 10 superou a marcação adversária para fazer o sexto.

O sétimo chegou em grande estilo. Arthur limpou a defesa da Croácia com uma sequência fenomenal de dribles. Até o goleirão croata ficou no chão para o camisa 12 brasileiro, que brilhou na jogada. Na reta final, Pito encontrou bom passe para Rafa, que marcou o 8 a 1 para fechar a conta.

A Tailândia venceu Cuba por 10 a 5 na outra partida do grupo nesta terça-feira. Com o resultado, tailandeses e brasileiros garantiram a vaga no mata-mata da Copa do Mundo de Futsal. Na sexta-feira, as duas seleções disputam a liderança às 9h30.

Fonte: Redação do ge — Rio de Janeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/2024/16:50:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...