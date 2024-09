Concurso Seduc PA: edital para efetivos é determinado pelo TCE

(Foto: Agência Pará) – Tribunal de Contas determina, mais uma vez, a realização de um novo concurso Seduc PA para ingresso de efetivos.

A realização de um novo concurso Seduc PA, para ingresso de servidores efetivos, foi novamente determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 18.

Por unanimidade, os conselheiros do TCE PA determinam que a Secretaria de Educação do Estado do Pará faça concurso para preencher os cargos vagos do Magistério e demais áreas carentes de pessoal.

Além disso, orientam que a Seduc PA realize o controle do número de contratações temporárias nas contas anuais, considerando o cumprimento das formalidades e dos prazos estabelecidos nas leis paraenses.

Os preparativos para um novo concurso Seduc PA já foram anunciados pelo Governo do Pará. A estimativa é que sejam abertas 3 mil vagas efetivas.

O secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, chegou a informar que o edital poderia ser publicado em setembro do ano passado.

A vice-governadora, Hana Ghassan, também afirmou que o concurso seria aberto no segundo semestre de 2023. Porém as previsões não foram concretizadas.

Seduc PA tem determinação para realizar novo concurso

Enquanto isso, o Tribunal de Contas do Estado tem feito cobranças para a realização do concurso. Segundo o órgão, as necessidades da Seduc PA são permanentes e devem ser supridas por servidores concursados.

A reportagem do Qconcursos Folha Dirigida entrou em contato com a Secretaria de Educação do Pará para verificar como estão os trâmites para o edital. A pasta ainda não enviou seu posicionamento.

Concurso Seduc PA terá vagas professor efetivo

O secretário de Educação do Pará já informou que a oferta do novo concurso incluirá o cargo de professor em caráter efetivo.

Rossieli Soares disse ainda que as 3 mil vagas serão para funções de todos os níveis de escolaridade.

Por isso, outras carreiras Administrativas também poderão ser contempladas no edital.

O Estado do Pará tem diversos cargos vagos para professor classe I (inicial). Sem concursos, o déficit é preenchido por meio de processos seletivos para temporários.

Resumo concurso Seduc PA

Instituto: Secretaria de Estado de Educação do Pará

Situação atual: edital anunciado

Banca: a definir

Cargos: professor e outros

Escolaridade: a definir

Vagas: 3 mil

Remuneração: a definir

Inscrições: a definir

Data da prova objetiva: a definir

Em abril deste ano, o governador do Pará, Helder Barbalho, sancionou a lei que garante o reajuste salarial aos professores da rede estadual de ensino.

Com o reajuste, o salário inicial do professor será de R$8.289,87. Além disso, todos os servidores terão aumento no vale-alimentação, passando de R$1 mil para R$1.500.

“Com mais este aumento, o Pará se consolida com o melhor salário médio do magistério em todo o Brasil entre as 27 unidades federativas. Diante disso, firmamos a certeza de que esta política de valorização é o pilar central para a transformação da Educação”, afirmou Barbalho.

Os aprovados no próximo concurso Seduc PA já terão direito ao novo valor.

Último concurso Seduc PA ocorreu em 2018

O último concurso para a Seduc PA teve edital publicado em março de 2018. A oferta total foi de 2.112 vagas imediatas para o cargo de professor.

As oportunidades foram para as seguintes áreas:

Artes;

Biologia;

Educação Física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Inglês;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Química; e

Sociologia.

As chances foram divididas por diversas unidades regionais de Educação. Na época, o salário para jornada de 20 horas era de R$963,81; para 30 horas, de R$1.445,89; e para 40 horas, de R$1.927,37.

Todos os aprovados também receberam mais 80% de gratificação de escolaridade e 10% de gratificação de magistério, além de auxílio-alimentação no valor de R$525,50.

O regime de contratação do concurso da Secretaria de Educação do Pará foi o estatutário, que garante a estabilidade. Os candidatos foram avaliados por prova objetiva, redação e uma avaliação de títulos.

Fonte: Bruna Somma e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/2024/16:38:05

