Justiça condena Jair Bolsonaro a indenizar repórter

A juíza Inah de Lemos e Silva Machado, da 19ª Vara Civil de São Paulo, condenou Jair Bolsonaro a indenizar a jornalista Patrícia Campos Mello em R$ 20 mil por danos morais. A decisão determina também que o presidente pague as custas processuais no valor de 10% da condenação. Cabe recurso.

