Brasil movimenta mais de US$ 332 milhões em exportações de barcos a motor em 2024

Foto: Reprodução | No ano passado, o Brasil registrou mais de US$ 332 milhões em exportações de barcos a motor e reafirma seu papel como importante exportador internacional. Um dos destaques foi o estaleiro brasileiro Triton Yachts, que consolidou sua presença no mercado norte-americano ao enviar 27 embarcações para os Estados Unidos. Atualmente, as vendas para os EUA representam cerca de 40% da produção total da empresa.

Janeiro, 2025. O Brasil encerrou 2024 com um volume expressivo de exportações de embarcações a motor e reforça sua posição de destaque no cenário internacional. Dados do Comex Stat, sistema oficial de estatísticas do comércio exterior, indicam que o país movimentou US$ 332.524.964 em vendas externas de barcos a motor. Ainda, a Flórida, nos Estados Unidos, se firma como o maior parceiro comercial brasileiro, com um fluxo de negócios superior a US$ 19 bilhões em diversos segmentos, conforme informações da Câmara Italiana de Comércio e Indústria.

Entre os fabricantes brasileiros que se destacaram nesse cenário, o estaleiro Triton Yachts, empresa com mais de 40 anos no mercado, exportou 27 embarcações para os EUA somente em 2024, por meio da marca Hanover. Desde 2022, a marca intensifica sua presença no mercado internacional e soma mais de 50 unidades enviadas ao território norte-americano.

“A sólida presença da Triton Yachts no Brasil e a qualidade dos nossos produtos é o que traz credibilidade para a marca nos Estados Unidos. Nossos produtos refletem anos de experiência, inovação e compromisso com a qualidade, fatores que garantem o atendimento às mais rigorosas exigências e certificações do mercado internacional. Hoje, os Estados Unidos representam cerca de 40% da nossa produção destinada à exportação, o que reforça nosso potencial de crescimento em um dos mercados mais competitivos do mundo”, afirma Allan Cechelero, diretor de marketing da Triton Yachts.

Os modelos mais procurados pelos consumidores norte-americanos incluem a Triton 300 Sport e Triton Flyer 38 HT. O sucesso dessas embarcações se deve ao design superesportivo, com linhas modernas e amplas áreas externas para convivência, além de tecnologias que garantem uma navegação segura e confortável.

O desempenho recorde da Triton Yachts é também reflexo da maturidade do setor náutico brasileiro. Segundo a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), o Brasil tem se destacado pela qualidade das suas embarcações e pela capacidade de atender às rígidas certificações internacionais exigidas por mercados como o norte-americano e o europeu.

O executivo destaca que o objetivo para os próximos anos é manter as operações internacionais, especialmente na América do Norte e garantir a continuidade dos resultados positivos já alcançados. “A aceitação da Hanover, marca que representa a Triton Yachts nos Estados Unidos, é uma prova de que estamos no caminho certo. Nossa estratégia é continuar investindo em inovação e no desenvolvimento de modelos que atendam ao perfil do consumidor internacional. Além disso, a participação em feiras, como o Miami International Boat Show, tem sido fundamental para aumentar a visibilidade da nossa marca e fortalecer a confiança dos clientes estrangeiros”, conclui Cechelero.

Sobre Triton Yachts

A Triton Yachts é uma consagrada linha de barcos projetada e construída pelo estaleiro paranaense Way Brasil que está há 40 anos no mercado. A marca, lançada há cerca de 30 anos no Brasil, é referência no país em lanchas para passeio e conta com uma variedade de modelos de 23 a 52 pés. Segurança, qualidade construtiva, suporte aos clientes e constante inovação em termos de design e materiais são alguns dos pilares na trajetória da marca fundada por um dos mais experientes projetistas náuticos do país.

Mais informações: http://www.tritonboats.com.br/

