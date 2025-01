Brasil tem 2º maior juro real do mundo após alta da Selic; veja ranking

(Foto: Reprodução/Freepik) – Argentina Atual patamar de juros reais é de 9,18% com alta de 1 ponto percentual, atrás apenas da Argentina

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos maiores juros reais, após decisão do Banco Central (BC) em elevar a taxa Selic em 1 ponto, para 13,25%, segundo relatório do MoneYou.

O atual patamar de juros reais é de 9,18% com alta de 1 ponto percentual, atrás apenas da Argentina, com 9,36%. Já a Rússia passa para terceira posição com juros reais de 8,91%.

Juros reais são a conta considerando a taxa de juros descontada da inflação, e, mais do que a taxa bruta, é o número que de fato afeta a economia.

O cálculo considera tanto a inflação quanto os juros futuros, estimados pelo mercado para 12 meses à frente, já que é a tendência futura dessas duas variáveis o que realmente influencia tanto o andamento da economia quanto as decisões BC para a Selic.

Para a taxa brasileira, a metodologia usou a inflação projetada para os próximos 12 meses pelo mercado e coletada pelo Boletim Focus, que é de 5,5%.

Também foi considerada a taxa de juros DI a mercado dos aproximados dos próximos 12 meses no vencimento mais líquido, em janeiro de 2026.

