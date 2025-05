Brasil sobe 5 posições no ranking global de desenvolvimento humano, aponta relatório da ONU

Dez países com o melhor IDH, segundo a ONU — Foto: Reprodução

País passou da 89ª para a 84ª colocação com avanço nos indicadores de renda e saúde. Educação segue estagnada.

O Brasil subiu cinco posições no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) divulgado nesta terça-feira (6) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O relatório, que analisa dados de 2023, mostra que o país saiu da 89ª para a 84ª colocação entre 193 nações avaliadas.

📊 O IDH é um indicador criado pela ONU que mede o progresso dos países com base em três dimensões: expectativa de vida, acesso à educação e renda per capita.

🇧🇷 A pontuação do Brasil subiu para 0,786, em uma escala que vai de 0 a 1. Em 2022, o país obteve um IDH de 0,760.

📈 Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Um IDH entre 0,700 e 0,799 é considerado “alto”.

O que melhorou no Brasil

Segundo o relatório, a melhoria do Brasil se deve principalmente ao aumento da renda nacional bruta per capita e à recuperação nos indicadores de saúde, com a expectativa de vida voltando a crescer após os impactos da pandemia de Covid-19.

Apesar do avanço, o desempenho na área de educação continua estagnado.

O tempo médio de estudo da população permanece abaixo da média dos países com IDH alto, o que ajuda a explicar por que o país ainda não figura entre os mais bem colocados do mundo.

Como o Brasil está em relação ao mundo

O Brasil ficou acima da média global de IDH, que é de 0,739, mas ainda está distante dos países com IDH muito alto — grupo liderado por nações como Suíça, Noruega e Irlanda.

Comparação com a América Latina

Na comparação com os países da América Latina e Caribe, o Brasil ocupa uma posição intermediária. Está atrás de Chile (IDH 0,855), Argentina (0,849) e Uruguai (0,809), mas à frente de países como Paraguai (0,728), Bolívia (0,693) e Venezuela (0,691).

Desigualdades internas ainda preocupam

Embora tenha melhorado no ranking, o relatório alerta para as desigualdades internas no Brasil. O IDH municipal, por exemplo, varia muito entre regiões e evidencia disparidades de acesso à saúde, educação e renda dentro do próprio país.

Veja os melhores colocados no ranking:

1º. Islândia – 0,972

2º. Noruega – 0,970

3º. Suíça – 0,970

4º. Dinamarca – 0,962

5º. Alemanha – 0,959

6º. Suécia – 0,959

7º. Austrália – 0,958

8º. Hong Kong (China) – 0,955

9º. Holanda – 0,955

10º. Bélgica – 0,951

E os piores colocados:

184º. Iêmen – 0,470

185º. Serra Leoa – 0,467

186º. Burquina Faso – 0,459

187º. Burundi – 0,439

188º. Mali – 0,419

188º. Níger – 0,419

190º. Chade – 0,416

191º. República Centro-Africana – 0,414

192º. Somália – 0,404

193º. Sudão do Sul – 0,388

