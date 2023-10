Carro de embaixada do Brasil é detido com quase 55kg de cocaína na Turquia

Palácio do Itamaraty — Foto: Leonardo Sá/Agência Senado – Veículo pertence à embaixada brasileira na Bulgária, segundo a imprensa local; Itamaraty diz que veículo foi ‘furtado’

Um carro oficial da embaixada do Brasil em Sófia, na Bulgária, foi apreendido na fronteira com a Turquia com quase 55 quilos de cocaína, nesta quinta-feira (26). O veículo foi detido ao atravessar a fronteira entre os dois países pelo posto de controle de Kapıkule, no noroeste da Turquia, após sair de uma vila sul da Bulgária.

De acordo com um site da imprensa búlgara, a droga teria sido guardada em diferentes partes do veículo. O motorista e mais uma pessoa teriam sido detidos pelo controle fronteiriço turco, por tráfico de drogas.

Em nota, o Itamaraty confirmou o episódio com o automóvel da embaixada brasileira na capital da Bulgária. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o carro foi furtado das dependências da Embaixada por um funcionário local.

Confira a íntegra da nota:

“O Itamaraty confirma o incidente envolvendo veículo da Embaixada do Brasil em Sófia. O carro foi furtado das dependências da Embaixada por um dos seus funcionários contratados locais, sem a participação de qualquer integrante do Serviço Exterior Brasileiro. O contratado local, de nacionalidade búlgara, foi demitido por justa causa.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio das Embaixadas do Brasil em Sófia e em Ancara, está em contato com autoridades locais, colabora com as investigações e espera que o crime seja apurado prontamente”.

