Adolescente tem mais de 30% do corpo queimado após ser atingida com líquido inflamável; família diz que sogra da garota cometeu crime

(Foto: Reprodução) – Menina de 15 anos sofre graves queimaduras na Bahia

Crime ocorreu no sábado (23), em Campinas de Pirajá. Polícia Civil afirma que suspeita já foi identificada.

Uma adolescente de 15 anos foi internada em estado grave após ter tido 32% do corpo queimado com líquido inflamável no sábado (23), no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. A família da menina aponta que a autora do crime foi a sogra dela.

De acordo com Zamir dos Santos, tia-avó da vítima, a adolescente vivia um relacionamento abusivo com um rapaz, também menor de idade, há cerca de dois anos. Os dois se conheceram na escola e ele teria agredido a garota diversas vezes, deixando a jovem com marcas roxas no corpo.

Com dificuldades para impedir o relacionamento, a família levou a adolescente para a casa dos avós, na zona rural de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador. Mas na última sexta-feira (22), ela teria fugido sob a justificativa de que iria encontrar um amigo.

Os parentes só descobriram o que ocorreu quando a menina já estava no hospital, intubada. Uma testemunha disse que viu o momento em que a sogra atirou o líquido inflamável, que acreditam se tratar de gasolina, na garota. A vítima dormia no momento do ataque.

“Ela foi uma covarde, ela acabou com a família”, disse a tia-avó ao condenar a agressão contra a adolescente.

A mãe da garota, Vanessa Santana, disse que a filha teve ferimentos no rosto, pescoço, tórax, perna e braços. “A ficha nem caiu ainda, de verdade. Porque eu deixei minha filha bem e me deparo com uma notícia dessas”, lamentou a mãe.

Além das lesões por queimaduras, a menina sofreu outras agressões e chegou ao hospital com marcas no corpo.

A tentativa de homicídio é investigada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é dona da casa em que a adolescente estava.

A mulher já foi identificada e teve a prisão preventiva solicitada à justiça, mas, até o momento, não foi detida. Diligências são realizadas para encontrar a autora e esclarecer a motivação do crime.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2024/16:21:51

