Brasil vence Colômbia com facilidade e vai à 2ª fase no Mundial de vôlei

O Brasil fez mais uma vítima no Mundial feminino de vôlei nesta quarta-feira (28). Pela terceira rodada da competição, as comandadas de José Roberto Guimarães venceram a Colômbia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/12 e 25/20.

Com o resultado, a seleção assumiu a vice-liderança do Grupo D, com nove pontos, ficando atrás apenas da China e, de quebra, garantiu uma vaga na segunda fase.

Agora, o Brasil volta à quadra na próxima sexta-feira (30), quando enfrentará o Japão, às 9h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Mundial de vôlei feminino.

Saque é melhor aliado do Brasil

O começo do jogo foi repleto de erros de lado a lado. A seleção brasileira chegou a ver as colombianas abrirem dois pontos de vantagem, mas assumiu a ponta com boa sequência de saques que dificultaram a recepção das adversárias. O placar desandou a favor do Brasil a partir 10° ponto. As comandadas de José Roberto Guimarães apenas administraram a gordura até o final do set e fecharam a parcial em 25 a 14.

GABI RESOLVE

O segundo set começou equilibrado, com as duas equipes alternando pontos. Entretanto, assim como foi no anterior, o Brasil deslanchou a partir da metade da parcial. Com Gabi sendo bastante acionada por Macrís e marcando seis pontos, as brasileiras fecharam o placar em 25 a 12.

VIRADA PARA CONFIRMA A VITÓRIA

O terceiro set foi o mais difícil para o Brasil. A Colômbia largou na frente e chegou a abrir quatro pontos de vantagem. Depois da sequência inicial de erros, as comandadas de José Roberto Guimarães acertaram a defesa e passaram a colocar a bola no chão nos ataques, virando o placar. Com a liderança no marcador, a seleção apenas administrou a vantagem de cinco pontos e selou a vitória com um 25 a 20. (Com informações do Folhapress).

