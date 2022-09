Sepultamento das cinco vítimas de acidente na BR-163 é realizado em Várzea Grande no Mato Grosso

Acidente entre carreta e veículo deixa cinco pessoas mortas na BR-163 — Foto: Reprodução

Funeral foi realizado no cemitério municipal da cidade. Segundo a polícia, acidente aconteceu na BR-163, quando um carro invadiu a pista contrária e atingiu a carreta.

Foram sepultados na tarde desta quarta-feira (28), no cemitério municipal Souza Lima, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, as cinco vítimas do acidente entre um carro e uma carreta, que aconteceu na segunda-feira (26), na BR-163, próximo a Nova Mutum.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no carro viajavam dois homens, duas mulheres e uma criança. Todos morreram no local.

LEIA MAIS:Acidente entre duas caminhonetes deixa cinco pessoas mortas e três feridas na BR-163 ente Itaúba e Sinop,no MT

*Veiculo com placa de Novo Progresso se envolve em acidente entre carro e caminhão na BR-163 no Mato Grosso

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o carro seguia sentido Cuiabá/Sinop, quando invadiu a pista contrária e atingiu a carreta. Com o impacto, o automóvel parou na faixa de domínio e a carreta no acostamento.

Ainda segundo a concessionária, a pista estava molhada no momento do acidente, mas testemunhas relataram que não chovia na hora da colisão.

A PRF identificou as vítimas como Paulo Victor da Silva, de 27 anos, Leandra Souza Marquês, de 21 anos, Ronaldo de Proença Souza, de 30 anos, Izabel Cristina Sousa Lima, de 37 anos e Elisa Souza da Silva, de 1 ano e 11 meses.

O motorista da carreta, Leidinaldo Lopes, foi socorrido por uma equipe da concessionária. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/07:05:53 COM INFORMAÇÕES DO G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...