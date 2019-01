Brasileira é suspensa do UFC por dois anos após flagra no doping

Amanda Lemos foi campeã do Jungle Fight antes de ser contratada pelo UFC (Foto Leonardo Fabri ) – Após ser nocauteada em sua estreia no UFC para Leslie Smith em julho passado, Amanda Lemos teve uma nova queda em sua carreira. A brasileira testou positivo em um exame antidoping fora do período de competição feito pela USADA (agência antidoping americana) e precisará ficar afastada do MMA até novembro de 2019.

A amostra coletada no dia 8 de novembro de 2017 apontou a presença de estanozolol – esteroide usado para melhora o desempenho – e, nesta quarta-feira (28), a agência anunciou que a lutadora recebeu a punição de dois anos – que conta a partir da data em que o teste foi realizado. Desde o início da parceria entre a USADA e o UFC, Lemos é a quarta atleta que falha em um exame antidoping devido ao uso dessa substância.

Até a sua estreia na maior organização de MMA do mundo, em julho passado, Lemos se manteve invicta como profissional, com seis vitórias – sendo cinco por nocaute e uma por finalização. Antes de ser contratada pelo UFC, a brasileira atuava pela organização Jungle Fight, onde ganhou o cinturão da categoria peso-galo (61 kg) em junho de 2016, depois de nocautear Mayra Cantuaria Rodrigues.

Por Ag. Fight Ag. Fight

