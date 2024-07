Brasileirão: Palmeiras bate Corinthians, afunda o rival e cola no líder

(Foto: Reprodução)- O Palmeiras venceu o Corinthians na noite desta segunda-feira (1), em jogo válido pela 13 ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, os gols foram marcados por Raphael Veiga e Vitor Reis, ambos na segunda etapa.

O primeiro tempo foi bem disputado, com as duas equipes criando boas chances e alternando momentos de perigo. Na segunda etapa, porém, o Verdão resolveu o jogo logo nos minutos inciais. Raphael Veiga, de falta, e Vitor Reis, de cabeça, marcaram antes dos 15 minutos e encaminharam a vitória palmeirense. O camisa 23, além do gol e da assistência, ainda foi expulso.

Com a vitória, o time treinado por Abel Ferreira saltou para a segunda colocação com 26 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Por outro lado, o Timão se afundou ainda mais na zona do rebaixamento e agora ocupa a 19ª posição, com apenas 9 pontos ganhos.

O jogo

O Palmeiras começou o clássico com muito mais intensidade do que o Corinthians e pressionou bastante os rivais nos primeiros 20 minutos de partida. A primeira chance foi de Raphael Veiga, que chutou de fora e viu Matheus Donelli espalmar para o meio da área e Léo Mana afastar. Logo depois, Zé Rafael chutou colocado, mas o goleiro corintiano defendeu sem esforços. A última chance da blitz inicial palmeirense foi de Gabriel Menino, que aproveitou saída de bola errada da zaga do Corinthians, mas chutou mal.

Depois dos sustos no começo da partida, o time treinado por António Oliveira melhorou e conseguiu criar chances. Wesley fez linda jogada pela esquerda, deixou Marcos Rocha no chão e finalizou, mas Weverton fez boa defesa. Poucos minutos depois, o camisa 36 chutou chutou colocado, mas a bola desviou e foi por cima do gol.

O primeiro tempo, resumidamente, foi jogado dessa maneira, com as duas equipes tendo momentos melhores do que a do adversário. Mesmo assim, a partida foi para o intervalo empatada em 0 a 0.

A segunda etapa, porém, voltou com o Palmeiras em outro ritmo. Logo aos 7 minutos, Raphael Veiga cobrou falta, a bola desviou e matou Matheus Donelli para abrir o placar. Quatro minutos mais tarde, o camisa 23 cobrou escanteio e Vitor Reis subiu mais alto do que a zaga para marcar o segundo e encaminhar a vitória do Verdão.

Raphael Veiga seguiu sendo o nome do jogo. Cinco minutos após o gol, o camisa 23 se envolveu em confusão com Garro e empurrou o argentino pelas costas. De forma justa, o palmeirense tomou cartão vermelho.

Mesmo com um a menos, o Palmeiras seguiu melhor e criando chances. Estêvão fez boas jogadas, mas parou em Donelli duas vezes.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a entrar em campo na quinta-feira (4), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h (de Brasília), o Palmeiras vai até Caxias do Sul para enfrentar o Grêmio. Mais tarde, às 20h, o Corinthians recebe o Vitória na Neo Química Arena.

