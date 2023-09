Brasileiro foragido nos EUA é visto armado com rifle a mais de 30 km da prisão de onde fugiu

Polícia procura brasileiro que fugiu da cadeia há 13 dias (Foto:Reprodução).

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, mas escapou da cadeia

Fugindo da polícia há quase duas semanas, desde que escapou da penitenciária de Chester, o braseiro Danilo Cavalcante foi avistado por moradores de uma região no Estado da Pensilvânia localizada a cerca de 32 quilômetros de onde ocorreu a fuga. De acordo com as autoridades americanas, ele está armado com um rifle. Um cerco foi montado na região para tender capturar Danilo, classificado como “extremamente perigoso” pelo Ministério Público do condado de Chester.

“Os residentes da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa. Não se aproxime”, publicou a polícia em uma rede social.

O brasileiro foi condenado à prisão perpétua por matar a facadas a maranhense Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. Porém, no dia 31 de agosto desse ano, ele conseguiu fugir da prisão escalando as paredes – Danilo estendeu seu corpo pelas paredes de tijolos e blocos de concreto até alcançar o telhado da prisão, conforme mostram as imagens de segurança do local.

A polícia da Pensilvânia aumentou a recompensa e está oferecendo 25 mil dólares (cerca de R$ 123 mil) por informações sobre o paradeiro do brasileiro.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2023/08:28:21

