Brasileiro paga R$ 20,7 bi a mais na conta de luz em 2021, valor recorde

Proprietária de casa de luxo é autuada por ‘gato’ em Belém. — Foto: Reprodução

Dona de casa de luxo autuada por furto qualificado de energia é liberada após fiança de 5 salários

Consumo de luz caiu de 1,6 mil kWh para 300 kWh, o que levantou suspeita de ‘gato’. Perito constatou desvio de energia por fraude em medidor na casa em Belém.

A proprietária de uma casa de luxo autuada por furto de energia elétrica em Belém foi liberada após pagar fiança de cinco salários mínimos, cerca de R$ 6 mil.O flagrante ocorreu na manhã de quarta-feira (2) e a liberação da mulher foi na noite do mesmo dia, informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (3). (As informações são do g1 Pará — Belém)

“Ela foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado. Em razão disso, já está indiciada no inquérito policial. Como a juíza arbitrou a fiança em cinco salários mínimos, ela pagou e imediatamente tivemos que colocá-la em liberdade”, informou o delegado Neyvaldo Silva, titular da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe).

O imóvel onde o “gato” foi flagrado possui cadastro regular junto à concessionária Equatorial Energia Pará, mas uma adulteração foi feita no medidor para desviar energia elétrica.

“O histórico de consumo desse imóvel estaria em 1,6 mil kWh, a princípio. Após o desvio de energia que foi feito no medidor da residência, o consumo caiu para 300 kWh. Foi uma queda muito grande que chamou atenção da concessionária”‘, detalha o delegado.

A empresa pediu verificação e um perito constatou o furto. A suspeita é que a irregularidade ocorria há oito meses. Ainda segundo o delegado Neyvaldo Silva, esse furto se caracterizou como qualificado justamente pela fraude no medidor de energia.

Atualmente, cada kwh custa aproximadamente R$ 1,13. Até as 15h desta quinta-feira (3), a concessionária não divulgou o valor total que a mulher autuada deixou de pagar e o valor da multa.

Segundo a Equatorial, após o flagrante, a energia elétrica não será cortada. A situação deve ser regularizada para que o consumo seja inteiramente medido.

Como denunciar

Ligações clandestinas de energia elétrica, além de serem crime previsto no Código Penal, podem gerar prejuízos à sociedade como interrupção no fornecimento e oscilações no nível de tensão. Há ainda risco de acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão, segundo a Equatorial.

A Equatorial possui plano de combate às perdas de energia e, para isso, mobiliza equipes exclusivas para este tipo de ação, que fazem fiscalização.

O trabalho também é realizado com base em denúncias da população, que podem ser feitas por meio dos canais de atendimento, como aplicativo, site e central de atendimento pelo número 0800 091 0196.

A empresa disse ainda que “possui tecnologia de ponta que detecta quando há ligações clandestinas e em parceria com a Policia Civil realiza ações de combate ao furto de energia em todo o estado”.

Jornal Folha do Progresso em 03/02/2022/19:08:21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...