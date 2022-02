PF faz busca e apreensão para investigar abuso e exploração sexual infantil no Pará

Operação da PF cumpre mandados no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Federal no Pará

Operação ‘Hélix’ busca combater compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil.

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (3), cinco mandados de busca e apreensão na casa de investigados por crimes de abuso e exploração sexual infantil em Belém, durante a operação “Hélix”. Ainda não há confirmação de prisões, nem que objetos foram apreendidos. (As informações são do g1 Pará — Belém)

De acordo com a PF, as investigações são do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da Polícia Federal no Pará.

Se confirmado crime, os investigados poderão responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil, ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os crimes possuem penas máximas que, se somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.

A Polícia Federal disse, em nota, que “tem como prioridade o combate aos crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantil, visando identificar vítimas vulneráveis e prender abusadores, bem como reprimir quem divulga cenas contendo abuso sexual infantojuvenil”.

A corporação pede a participação da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência praticada contra crianças e adolescentes.

Segundo a PF, o nome da operação remete à nebulosa de hélix, também conhecida como “Olho de Deus” devido ao formato visto da Terra. É uma nebulosa planetária localizada na constelação de Aquarius.

A PF disse ainda que adotou logística de preservação nos envolvidos com a operação quanto à transmissão da Covid-19.

Jornal Folha do Progresso em 03/02/2022/19:36:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...