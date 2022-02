PRF prende motorista de caminhão dirigindo embriagado em Santarém

Na manhã desta quinta-feira (3/2), a Polícia Rodoviária Federal de Santarém ao realizar abordagem de fiscalização de rotina a veículos na BR 163, km 995, abordou o motorista de um caminhão M.Benz placa JTC2464, em Santarém. De acordo com a PRF, o condutor após ser submetido ao etilômetro foi constatado a concentração de 0,51mg/L.

Diante do crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o condutor foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Santarém e apresentado diante da autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. (As são da informações PRF/OImpacto)

Não foi necessário o uso de algemas, em razão da ausência dos requisitos constantes na Súmula Vinculante n° 11 e Decreto 8.858/2016.

