Dono de bar é morto com tiros nas costas em seu estabelecimento: assassinos pediram cerveja

Comerciante foi morto após homens em moto pararem no bar: eles pediram bebida para cometer o crime (Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Crime ocorreu em Nova Esperança do Piriá nordeste paraense. Dois homens em moto preta estariam envolvidos

Na manhã desta quarta-feira (08) Antônio Paulino Alves de Farias, também conhecido como Marcelo, foi morto a tiros dentro do bar em que era dono no município de Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense.

Ao telefone, a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que o caso foi por volta das 9h, no bairro Cidade Nova. Testemunhas que estavam no Bar do Marcelo em pleno funcionamento relataram que dois homens em uma motocicleta preta, modelo Honda Bros, estacionaram, entraram no estabelecimento e pediram uma cerveja. Quando Antônio “Marcelo” se virou para pegar a bebida, foi baleado três vezes pelas costas.

O homem morreu no local, sem chances de ser socorrido. Os dois assassinos voltaram para a motocicleta e fugiram em alta velocidade da cena do crime.

Ainda não se sabe a motivação do crime Antônio era ameaçado: um suspeito está sendo procurado (via redes sociais)

Depois da polícia militar, a Polícia Civil também foi o local colher alguns depoimentos. Ainda de acordo com pessoas que conheciam o dono do bar, um dos assassinos pode ser um homem que já vinha ameaçando Antônio há algum tempo.

O caso segue sob investigação, e um suspeito foi identificado e é procurado pela polícia.

