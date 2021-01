Brasileiros se aglomeram em fila para entrar em prostíbulo

A imagem causou polêmica por mostrar a imprudência de pessoas em busca de prazeres sexuais.)Foto:| Reprodução / Facebook)

Vários brasileiros dedicaram o último dia do ano para frequentar um prostíbulo em Copacabana, no Rio de Janeiro. A procura foi tão grande que uma fila se formou no quarteirão do local, que se chama “Casa da Saliência”.

Uma imagem feita por um morador das proximidades e publicada no jornal O Globo nesta quinta-feira está sendo compartilhada em todo o país e gerando diversos tipos de comentários, alguns mais críticos, outros mais divertidos.

O local fica na área comercial do Rio de Janeiro e é conhecido há décadas pelas atividades que oferece. A imagem causou polêmica por mostrar a imprudência de pessoas que, em busca de prazeres sexuais, se aglomeram em filas.

