Paysandu se consagra como o maior campeão da década

Festa alviceleste! Time bicolor levantou a taça sete vezes entre 2011-2020 desbancando o maior rival

A década se encera enfeitada pelas cores branca e azul. (Foto: Jorge Luiz / Paysandu SC)

O ano de 2020 vai embora e com isso também termina a segunda década do século XXI, que se encerra com mais uma pontuação na eterna rivalidade do futebol paraense, dessa vez pendendo para as cores branca e azul. O Paysandu desbancou o maior rival e ficou com o status de ‘campeão da década’.

O time bicolor levantou a taça em sete oportunidades entre 2011 e 2020. Na disputa, entram as taças do Campeonato Paraense, que o papão levantou quatro vezes (2013,2016,2017 e 2020).

Se não bastasse os títulos estaduais, o Papão da Curuzu ainda levantou a taça em outros dois torneios: o Torneio Internacional do Suriname, em 2011, e duas vezes a Copa Verde, nos anos de 2016 e 2018.

Logo atrás vem o Remo com quatro títulos estaduais conquistados (2014, 2015, 2018 e 2019). O Leão poderia chegar perto do rival se não fosse a perda do título para os bicolores no país latino e a derrota na final da Copa Verde de 2015 para o Cuiabá-MT, além de não chegar as finais da Série D, em 2015, quando conquistou o acesso.

A lista apresenta outras surpresas vindas do interior do Pará: O Independente de Tucuruí e o Cametá fecham a lista de campeões estaduais nesta década, com um troféu cada um.

Autor: Diario Online

quinta-feira, 31/12/2020, 17:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...