Prefeito e vereadores tomam posse em Novo Progresso

Ato de posse no legislativo (Foto:Claudinho Leite) – Gelson Dill (MDB) e Marconi da Unika tomaram posse nesta sexta (1º) como prefeito e vice de Novo Progresso (PA). Além deles, 11 vereadores assumiram o cargo; eles foram eleitos em 15 de novembro para um mandato de 4 anos (2021/2024). Suplentes podem substituir os vereadores que deixarem o cargo para ocupar uma outra função.

O novo prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (MDB), e o vice Marconi da Unika tomaram posse em sessão solene na Camâra Municípal na manhã desta sexta-feira (1º). Além deles, 11 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024.

O prefeito Gelson Luiz Dill tem 48 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de produtor agropecuário e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 2.921.681,67. Já o vice Marconi da Unika (Marconi Petrolini de Lima), do Patriota, tem 48 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 47.298,10.

O prefeito e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. A maior bancada da Câmara será do PL, com 3 vereadores.

Cabe ao prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo Estado ou pelo governo federal e como administrar o que é arrecadado de impostos, como IPTU e ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. Para isso, conta com secretários que são nomeados. O prefeito também precisa trabalhar junto com os vereadores, que representam os cidadãos no Legislativo municipal.

Os vereadores são responsáveis por elaborar e propor leis. Os vereadores podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas. E têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte do município.

Há a possibilidade de vereadores deixarem os cargos para assumir funções na prefeitura. Quando isso acontece, o cargo é assumido por um suplente.

Os vereadores de Novo Progresso vão representar 25.766 habitantes. A cidade paraense tem um PIB de R$ 608.442.934,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,673, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Veja quem são os vereadores eleitos:

* Samuel Bortolin, do PSDB, tem 48 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de técnico de enfermagem e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 5.000,00.

* Moacelio, do PSD, tem 34 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de eletricista e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 45.000,00.

*Chico Sousa, do PSC, tem 58 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 722.000,00.

*Nando, do PROS, tem 42 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de agricultor e tem ensino médio incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 127.500,00.

* Moises Moto Taxi, do PL, tem 42 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de motorista particular e tem ensino fundamental incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 22.744,00.

* Magno Costa, do PL, tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de empresário e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 245.951,00.

*Professora Beatriz, do PL, tem 39 anos, é solteira, declara ao TSE a ocupação de professora de ensino fundamental e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 8.000,00.

*Adriana Manfroi, do Patriota, tem 44 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de produtora agropecuária e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 1.044.527,44.

*Dirck Roberto, do MDB, tem 43 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de produtor agropecuário e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 3.091.642,91.

*Mateus Monteiro, do MDB, tem 23 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de auxiliar de escritório e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 12.820,81.

* Juliano Simionato, do DEM, tem 42 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de administrador e tem ensino médio incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 65.000,00.

Veja o número de vereadores por partido

PL: 3

MDB: 2

DEM: 1

Patriota: 1

PROS: 1

PSC: 1

PSD: 1

PSDB: 1

