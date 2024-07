Breves é a 2ª cidade do Pará e a 11ª do Brasil com mais casos de estupros registrados em 2023

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará | Breves é a única cidade marajoara a constar na lista, pois é a única com mais de 100 mil moradores.

Breves, no Arquipélago do Marajó, é a 11º entre as 50 cidades do Brasil com maiores taxas de violência sexual (estupros) para os municípios com população igual ou superior a 100 mil habitante. É o que revela o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado ontem (18). Ao todo, nove municípios do Para estão na lista.

Breves é a única cidade marajoara a constar na lista, pois é a única com mais de 100 mil moradores. O município registrou 83,2 casos por 100 mil habitantes. Além da 11ª posição do Brasil, é a segunda do Pará, atrás apenas de Itaituba (veja lista abaixo).

O resultado do anuário confirma a afirmação do Ministério Público do Pará (MPPA), que em fevereiro, em meio ao escândalo provocado pela música da cantora Aymeê, disse que o Pará registrava números de estupros acima da média nacional.

À época, os 13 promotores de Justiça que trabalham no Marajó emitiram nota expondo os esforços realizados para combater os crimes sexuais e apresentaram números, também baseados FBSP (este de 2022), revelando que o Marajó registra o dobro de casos em comparação com as demais regiões do Pará. Breves apareceu como a cidade marajoara com o maior número de casos: 97.

Capital do agronegócio lidera o ranking

Essa é a primeira vez o FBSP analisou as taxas de estupro e estupro de vulnerável por município, o que só foi possível graças à melhoria da qualidade da informação fornecida pelas Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social.

As taxas foram calculadas a partir da soma do número de vítimas de estupro e estupro de vulnerável informadas nas bases de dados compartilhadas pelos gestores de estatística dos estados e DF. O anuário não inclui municípios com população inferior a 100 mil habitantes.

A maior taxa de estupros do país ocorreu em Sorriso (MT), com 113,9 estupros para cada 100 mil habitantes. Localizada no norte do Mato Grosso, a cidade é tida como a Capital Nacional do Agronegócio e o maior produtor individual de soja do mundo. A segunda cidade da lista é Porto Velho, capital de Rondônia, com taxa de 113,6 vítimas por grupo de 100 mil habitantes. Em terceiro lugar aparece a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, com taxa de 110,5 por 100 mil pessoas.

Pará aparece na lista

O quarto lugar é da cidade de Itaituba, no Pará, município da região do Rio Tapajós, famosa pelos garimpos de extração de ouro. Em Itaituba a taxa de estupro e estupro de vulnerável foi de 100,6 por 100 mil habitantes. A quinta maior taxa de violência sexual do país foi verificada na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, município que se situa próximo à divisa com o estado do Paraná e a pouco mais de 100km da fronteira com o Paraguai.

Em relação aos estados com mais cidades no ranking das maiores taxas de estupro e estupro de vulnerável aparecem o Paraná, com 9 municípios (Almirante Tamandaré, Araucária, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Paranaguá, Piraquara e Ponta Grossa) e Pará (Abaetuba, Altamira, Barcarena, Breves, Cametá, Castanhal, Itaituba, Paragominas, Parauapebas).

Veja a lista com as 50 cidades

