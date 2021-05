Trem de Passageiros da Ferro Carajás, que liga PA ao MA, é suspenso como medida para conter nova cepa de Covid-19 – (Foto:Ascom/MPF)

Vale, que opera o Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC), suspende a circulação a partir desta segunda-feira, 24, a pedido do Governo do Pará.

A pedido do Governo do Pará, a empresa Vale suspende, a partir desta segunda-feira (24), a circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que percorre 15 pontos de parada entre os estados o Maranhão e Pará.

A suspensão não afeta o transporte de minérios. A nova cepa indiana da Covid-19, já registrada no estado do Maranhão, motivou a adoção de novas medidas restritivas no Pará, afim de monitorar a entrada de passageiros no estado e evitar a proliferação da variante.

O pedido pela suspensão do serviço foi formalizado pelo Governo do Estado em ofício neste domingo (23), após a notificação de dois casos suspeitos da variante indiana do coronavírus, no município paraense de Primavera, distante 459,6 km de São Luís, onde já há casos confirmados na nova cepa detectada em tripulantes de embarcação que ancorou na capital maranhense.

A ferrovia operada pela Vale oferece o transporte de passageiros diariamente, além de transportar minérios entre os estados. Antes da pandemia, por mês, eram mais de 29 mil viajantes atendidos. No entanto, como medida sanitária para conter a contaminação por Covid-19, o trem de passageiros passou a operar com metade da capacidade.

Segundo a Vale, os passageiros que tiverem suas viagens canceladas poderão solicitar o reembolso do bilhete, sem custo adicional ou aguardar o retorno do trem para remarcar no prazo de um ano da data de emissão. Para mais informações, a Vale disponibiliza o Alô Ferrovias, pelo número 0800 285 7000.

Em nota, a mineradora destaca ainda que está em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão federal responsável por regular e fiscalizar a concessão ferroviária.

