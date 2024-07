Banzeirão 2024 do Boto Tucuxi já é neste sábado, 20, em Alter do Chão

Boto Tucuxi anuncia tema de 2024 no Banzeirão — Foto: Divulgação

Itens oficiais, grupos de carimbó, Suraras do Tapajós, banda oficial e banda Tapajoara estarão presentes na apresentação.

O Lago dos Botos, em Alter do Chão, distante 37 km da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará, será palco na noite deste sábado (20), do Banzeirão 2024 do Boto Tuxi. O evento que é realizado anualmente, marca a apresentação do tema escolhido pelo grupo folclórico para a disputa do título do Festival dos Botos, realizado em setembro, dentro da programação do Sairé.

O evento que está programado para iniciar às 21h, tem apoio da Prefeitura de Santarém e Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

Entre as atrações, estão confirmados: Itens oficiais, Carimbó do Pará, Suraras do Tapajós, Banda Oficial, Sala de Ensaio, Festa de Carimbó, Equipe oficial, Mojob, Balanço do Norte, Banda Tapajoara e Projeto Tucuxi do Amanhã.

“Queremos festejar junto aos comunitários, visitantes e turistas as atividades já em execução pela diretoria, membros, simpatizantes, apoiadores e parceiros da entidade Boto Tucuxi. E destacar o grande apoio da Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura em antecipar os diálogos com extensão aos demais parceiros das empresas privadas e na esfera Federal. Teremos neste sábado uma prévia do que vai ocorrer no Festival do Botos no Sairé”, explicou a coordenadora do Tucuxi, Ana Pinho.

O nome “Banzeirão” é inspirado no fenômeno banzeiro – a agitação das águas nos rios -, por vezes originada pelo vento, outras pelo fluxo das embarcações de grande, médio e pequeno porte.

Para participar do Banzeirão do Tucuxi é preciso adquirir ingressos antecipadamente pelo telefone (93) 99156-7516 ou momentos antes do evento nas bilheteris do Lago dos Botos.

Cor de Rosa

No próximo sábado (27), será a vez do Boto Cor de Rosa realizar o seu Banzeirão, para apresentação do tema de 2024, itens e convidados. O local também será o Lago dos Botos.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2024/13:26:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...