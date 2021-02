Briga em fazenda termina com um morto a tiro e outro esfaqueado na cidade de Uruará

O trabalhador assassinado havia chegado há 5 dias na fazenda e por não portar documentos ainda não foi identificado. (Imagens de Internet )

Uma briga entre trabalhadores de uma fazenda no travessão do Zero norte, zona rural do município de Uruará (PA), terminou com um homem morto a tiro e outro esfaqueado.

Segundo informações a briga teria sido iniciada por causa de um celular na noite deste domingo, 21. O trabalhador assassinado havia chegado há 5 dias na fazenda e por não portar documentos ainda não foi identificado. O mesmo chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu ao chegar no hospital.

O autor do disparo fatal de espingarda, sem identificação até o momento, está foragido. O outro trabalhador esfaqueado está internado no Hospital Municipal de Uruará (HMU) e ainda não teve a identidade revelada.

Segundo o hospital, o paciente deu entrada na emergência às 2h da madrugada desta segunda-feira, 22, recebeu atendimento médico, passou por uma drenagem torácica e está estável.

A remoção do corpo e do ferido foi realizada por ambulância do HMU. A equipe de plantão da Polícia Civil já está apurando o caso. O IML foi acionado para realizar o exame de necropsia afim de identificar o corpo do homem morto.

Por: RB1NotíciasFonte: GAZETA URUARÁ

