Interceptado pela FAB – Cocaína presa em aeronave vinha do Peru

O piloto e um passageiro responsável pela segurança da carga fugiram pela floresta e não foram localizados.

O Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) de Mato Grosso deu apoio numa operação que resultou na apreensão de um avião que transportava 325 quilos de cocaína. A aeronave com a droga estava em uma pista clandestina na região de crepori entre Novo Progresso e Jacareacanga, no Pará.

A droga tinha como origem o Peru.

Segundo divulgou o documento , o registro da ocorrência consta que aviões da FAB interceptaram aeronave no tráfego aéreo brasileiro sem plano de vôo, ela foi seguida é obrigada a pousar, em apoio uma outra aeronave decolou do aeroporto Marechal Rondon com um policial federal. Em seguida, pousou em Sinop, onde embarcaram outros dois federais.

De lá, o grupo deslocou para a pista de pouso , onde estava a aeronave Cessna 210 PP-HAR com aproximadamente 325 quilos de drogas. O piloto e um passageiro responsável pela segurança da carga fugiram pela floresta e não foram localizados.

A operação foi considerada de risco, em virtude das condições do tempo. Tanto é que a equipe pernoitou em Novo Progresso, no Pará, e só retornou na terça-feira a Mato Grosso.

