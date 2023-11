Briga por balde de cerveja termina em morte no Pará

A vítima estava consumindo bebida alcoólica com amigos quando quebrou um balde de cerveja e acabou sendo esfaqueado até a morte. O crime aconteceu no município de Viseu, no nordeste paraense.

Mais um caso de homicídio foi registrado pelas autoridades no município de Viseu, no nordeste paraense. Um homem, identificado apenas como Antônio, popularmente conhecido como “Toninho”, foi morto a facadas no último domingo (26), após uma briga por um balde de cerveja. O caso chocou os moradores e a família.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso teria ocorrido nas primeiras horas da manhã, quando a vítima e amigos estavam em um campo de futebol localizado no Porto da Firmiana, na zona rural da cidade, consumindo bebida alcoólica, quando “Toninho” teria quebrado um balde de cerveja que pertencia ao tio do suspeito, que não gostou da atitude e esfaqueou a vítima.

Amigos ainda tentaram socorrer a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas contaram que o suspeito do crime seria um homem identificado somente como “Nike”. Ele é morador do município e trabalhava em uma fazenda da região. O suspeito fugiu após o esfaqueamento.

Equipes das Polícias Civil e Científica estiveram no local para colher mais informações e realizar as devidas perícias na área e remover o corpo para a cidade de Castanhal.

A Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Viseu trabalham para localizar e prender o suspeito do homicídio.

Fonte: DOL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2023/19:27:24

