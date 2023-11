Bruna Biancardi confirma fim de relacionamento com Neymar

Entre idas e vindas, pais de Mavie estavam juntos desde 2021.

Bruna Biancardi confirmou, nesta terça-feira (28), que seu relacionamento com Neymar chegou ao fim. A influenciadora ainda pediu por meio de seus stories que os fãs parem de associá-la ao jogador. O anúncio do término acontece logo depois de outras polêmicas do craque virem à tona.

“Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, afirmou.

Ela ainda garantiu manter uma relação cordial com o ex-noivo pela filha deles: “Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”.

Neymar e Bruna passaram a trocar mensagens pelas redes sociais em 2021. Pouco tempo depois, ela foi encontrá-lo em Paris, onde o atleta vivia até então, e a relacionamento dos dois acabou se tornando público durante um passeio de barco.

Na época, muitos chegaram a cogitar que se tratava de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, por conta das semelhanças físicas entre as duas, e logo a presença de Biancardi nos eventos dos ciclos sociais dele se tornou cada vez mais frequente.

Em abril de 2022, o namoro se tornou oficial, durando quatro meses até que os famosos informassem que não estavam mais juntos. Porém, em janeiro de 2023, Bruna e Neymar reataram e decidiram ter um filho. A notícia da gravidez foi compartilhada com os fãs em abril.

Traições

A gestação de Bruna Biancardi foi marcada por uma série de infidelidades por parte de Neymar. A mais emblemática delas aconteceu na véspera do Dia dos Namorados, quando ele foi para cama com a influenciadora Fernanda Campos antes de encontrar com Biancardi.

O próprio jogador chegou a assumir a traição e pedir perdão para a mãe de sua filha nas redes sociais. Na época, Bianca Biancardi, a irmã de Bruna detonou o cunhado e ganhou o apoio do público ao defendê-la das humilhações as quais era submetida por seu então parceiro.

Apesar do desentendimento público, os dois continuaram juntos e não demorou até que Neymar voltasse a ser flagrado com mulheres numa casa noturna na Espanha, e para que a imprensa internacional noticiasse que ele tem uma amante. Apesar do namorado ter ironizado a repercussão do fato, Bruna Biancardi confessou estar mais uma vez decepcionada com ele.

Nascimento de Mavie

A pequena Mavie chegou ao mundo no início de outubro, sem a presença do pai, que estava na Arábia Saudita, onde atua pelo Al Hilal. Desde então, a influenciadora e o jogador de futebol fizeram poucas aparições nas redes sociais ao lado da filha, mas davam a entender que ainda namoravam.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Foi só quando o colunista Thiago Sodré divulgou que o casal havia assinado um ‘acordo de silêncio’, que os internautas passaram a desconfiar que o relacionamento dos dois de fato chegou ao fim da linha.

De acordo com o jornalista, Bruna Biancardi concordou em receber uma pensão de R$ 200 mil por mês, desde que não falasse nada que afetasse a imagem de Neymar. Ela negou a informação, mas não comentou o status de sua relação com o famoso.

Polêmicas mais recentes

Na última segunda-feira (27), a colunista Fábia Oliveira afirmou que o jogador do Al Hilal deu mais uma festa em sua famosa mansão em Mangaratiba, onde Bruna estava hospedada até alguns dias atrás, para 35 pessoas.

Durante o evento, Neymar teria tentado flertar com a atriz Nathalia Morais, conhecida por seu trabalho em Arcanjo Renegado, mas recebido uma negativa por parte dela, algo que supostamente afetou o bom humor do jogador.

Além disso, a criadora de conteúdo adulto Aline Farias expôs conversas dela com o craque, na qual ele lhe pede fotos íntimas, mas é orientado a assinar sua página erótica caso tenha interesse de vê-la nua. “Pra ver tem que pagar, empreendedorismo sempre”, vangloriou-se a jovem.

