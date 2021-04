Briga por disputa de terra termina com apreensão de armas, uma mulher e um homem em Novo Progresso

(Foto:JAILSON ROSA)- EM NOVO PROGRESSO – BRIGA FAMILIAR POR TERRA TERMINA COM A APREENSÃO DE DUAS ARMAS DE FOGO, E OS ENVOLVIDOS APRESENTADOS NA DEPOL.

Na tarde de ontem (08/04) por volta das 14h00min, a polícia Civil de Novo Progresso, foi informada sobre uma denúncia de ameaça que estaria ocorrendo em uma propriedade rural, localizada na Vicinal Celeste – linha sete – neste município.

Sendo solicitado o apoio de uma guarnição da polícia Militar da 7CIPM, o qual se deslocaram ao endereço informado.

Que no local, foi autorizado buscas, já que havia sido informado que, havia ocorrido um atrito familiar por conta de uma divisão de terras, e com isso teria entrado em vias de fato e que teriam pego armas de fogo para intimar um ao outro. Foi localizado pelos policiais militares duas armas de fogo, sendo elas: 01 (uma) espingarda, marca CBC, calibre .16; e 01 (uma) espingarda, calibre .20; e 02 (duas) munições calibre .20.

Os envolvidos no ocorrido (uma mulher e um homem) foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso, o qual foi realizado as medidas legais e cabíveis. Sendo colhido o depoimento de todos que ali estavam no momento do ocorrido, foi confirmado que um dos envolvidos tentou efetuar um disparo contra a outra parte, porém a arma não veio a disparar, o fato está sendo apurado.

Reportagem: Jailson Rosa

