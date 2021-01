BRUTALIDADE: Homens são amarrados e deixados para morrer em ônibus no Pará

Imagens chocantes mostram vítimas feridas – alguns ainda lutando pela vida – com mãos e pés amarrados – (Foto:Reprodução)

Imagens chocantes de homens ensanguentados, amarrados e agonizando em um ônibus no município de Capitão Poço, no Pará, foram amplamente divulgadas em aplicativos de mensagens instantâneas nesta terça-feira (19). Três homens – um adulto e dois adolescentes – foram feridos e deixados para morrer em um ônibus que fora abandonado em um terreno baldio, nas proximidades do residencial Goiânia.

O veículo chamou atenção de populares e da Polícia. Ao entrarem no ônibus, curiosos e autoridades viram a triste cena: duas das vítimas – aparentemente sufocadas também pelo próprio sangue – aparecem lutando pela própria vida com o rosto colado ao chão do veículo e com mãos e pés amarrados. O crime teria ocorrido no final da manhã, na cidade do nordeste paraense.

Ao que tudo indica, as vítimas parecem ter sido feridas por disparos de arma de fogo.Em nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capitão Poço, confirmou que uma ocorrência de Homicídio Doloso foi registrada no município. Após o resgate, um dos adolescentes veio a óbito durante o atendimento médico. Outros dois rapazes foram socorridos e encaminhados para a capital paraense.

Durante as buscas no veículo, foram encontradas cápsulas de armas de fogo que devem auxiliar nas investigações.Até o momento, não há informações do que teria sido a motivação do crime.

Há a hipótese, ainda não confirmada, de que seria uma retaliação a outro caso chocante ocorrido na cidade: duas mulheres foram assassinadas a facadas na noite desta segunda-feira (18).O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil local, com apoio da Coordenadoria de operações especiais, Diretoria de polícia especializada, Diretoria de polícia do interior e policiais da superintendência da 6ª RISP-Caeté.

Por:Ana Carolina Matos

