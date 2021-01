Duas amigas de escola morrem afogadas em Praia

Adolescentes estavam em um grupo de nove jovens que foram ao local para tomar banho – (Foto:Reprodução)

Duas adolescentes, de 13 e 14 anos, morreram afogadas na tarde desta terça-feira (19), no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza. As duas eram amigas de escola e estavam em um grupo de nove jovens que estavam no local para tomar banho. Quatro se afogaram, mas duas conseguiram ser retiradas do mar com vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, as adolescentes entraram no mar nas proximidades do clube do BNB. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local fazendo o socorro das vítimas e constataram o óbito das meninas.As duas jovens que conseguiram sobreviver foram salvas por surfistas. As que já estavam em óbito foram retiradas do mar por guarda vidas que utilizaram uma moto aquática para o salvamento.

Com informações do G1

