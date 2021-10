Búfalos são recapturados após serem roubados no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os militares foram informados via ligação anônima de que o crime estaria em andamento e que os criminosos estariam conduzindo os animais pelas margens do lago Arari.

Em Santa Cruz do Arari, município localizado na ilha do Marajó, nordeste paraense, a Polícia Militar recapturou 14 búfalos que foram roubados na noite do último domingo (17) por um trio de ‘bovineiros’, como os moradores locais costumam chamar ladrões de gados, bois e búfalos.

Três suspeitos de cometer o crime conseguiram fugir e a Polícia Militar continua com as buscas.

